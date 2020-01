Mit 95 bekommt Kunst-Pionierin Teruko Yokoi endlich eine Plattform

Ein wandgrosses Foto zieht den Blick auf sich. Eine junge Frau sitzt vor Leinwänden, auf dem Boden einige Blätter. Kraftvoll die Farben der Gemälde, heftig der Pinselstrich, auffallend die geometrischen Elemente. So elektrisierend wie das Werk ist die Legende des Fotos: «Teruko Yokoi umgeben von ihren Werken im Chelsea Hotel, New York, 1959». Da klingeln doch alle Alarmglocken der Kunst- und Musikgeschichte, war das Chelsea Hotel doch der legendäre Hotspot in den 50ern und 60ern, wo Leute wie Andy Warhol, Janis Joplin, Arthur Miller oder Patti Smith wohnten – und den Leonard Cohen besang.

In der Liste der berühmten Bewohner ist Teruko Yokoi nicht aufgeführt, wohnte die gebürtige Japanerin doch als Ehefrau von Sam Francis dort. Sie malte, sie stellte aus, aber bekannt wurde er. Sie war Ausländerin (1924 in Japan geboren), kam 1954 nach San Francisco, wurde 1955 in New York Schülerin von Hans Hofmann und lernte dort Sam Francis kennen. Mit ihm und der kleinen Tochter zog sie 1960 nach Paris und nach der Trennung, 1962, nach Bern.

Im Schatten des berühmten Partners

Eine Anekdote mag die Hürden der Künstlerin illustrieren: Als Arnold Rüdlinger, Leiter der Kunsthalle Basel, Sam Francis in Paris besuchte, entdeckte er die Bilder von Yokoi. Er staunte, weil Francis nie gesagt hatte, dass seine Frau malte. Er war so begeistert, dass er Teruko Yokoi 1964 in der Kunsthalle ausstellte. Damit war das Interesse der Kunsthäuser in der Schweiz aber auch schon fast erledigt. In der Galerie Kornfeld in Bern fand Teruko Yokoi später einen Förderer und auch Sammler, die aber das späte, das weichere und dekorative Schaffen liebten.

Teruko Yokoi ist 95, lebt in einem Berner Altersheim und hat das Malen vor wenigen Jahren aufgegeben. Und nun erhält sie also endlich eine Einzelausstellung im Kunstmuseum Bern. Das Berner Spätwerk lässt Kuratorin Marta Dziewańska aber bewusst weg. Sie fokussiert auf die Zeit von 1950–1970, «auf die Phase höchster Kreativität», wie sie es nennt. Hier zeige sich die künstlerische Einzigartigkeit und die kunsthistorische Relevanz von Yokois Werk.