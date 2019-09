Milo Rau, für Ihren in Zürich gezeigten «Orest in Mossul» haben Sie die griechische Tragödien-Trilogie Orestie, in der sich eine rachsüchtige Familie gegenseitig auslöscht, in den Nordirak verlegt. Warum?

Milo Rau: Ich habe nach einem Zusammenhang gesucht, in dem dieser antike Stoff wieder begreifbar wird. Mich interessiert vor allem der dritte Teil der Orestie, in welcher der Rachefeldzug durch einen von der Göttin Athena eingeleiteten Prozess in einer Art Tribunal beendet wird. Mossul war bis 2017 die Hauptstadt des Islamischen Staates, vorher war Al-Quaida in der Stadt, und heute wird Mossul von schiitischen Milizen kontrolliert. Inszenierungen des Stücks haben mich bislang nie überzeugt, weil in den stabilen Staaten, in denen wir leben, eine unabhängige Justiz und der Frieden, den Athena in die Gesellschaft bringt, schon Realität ist.

Wie sind Sie auf Mossul gestossen?

Als wir 2016 für unser Stück «Empire» im zerstörten Nordirak recherchierten, kam es mir so vor, als befände ich mich in einem Fernsehbild und gleichzeitig in der Antike der Antike. Der Mittlere Osten ist ja genau die Region, über welche die Griechen reden, wenn sie über ihre Antike sprechen. Da wurde mir instinktiv etwas klar über diese Texte: Warum es diese extreme Gewalttätigkeit gibt und diese Sehnsucht, die Tragödie in einem Akt des gesellschaftlichen Verzeihens abzuschaffen, vor allem in der älteren Schriftstellergeneration, zu der auch Aischylos gehört. Nach der Befreiung von Mossul fuhren wir dann regelmässig hin, lernten Schauspieler, Musiker, Fotografen kennen.

Welche Herausforderungen stellten sich da vor Ort?

Zum einen ist der Krieg nicht vorbei, täglich gibt es Bombenanschläge. Und wir haben lange nach Schauspielerinnen gesucht. Offiziell ist es ihnen in Mossul zwar nicht verboten, auf der Bühne zu stehen. Aber es ist komplett ungewöhnlich und wird nicht gerne gesehen. Auch eine Szene mit angedeuteter Homosexualität war problematisch.