Migros-Musikfestival «m4music» findet trotz Corona-Virus statt: allerdings nur digital

(agl) Das Popmusikfestival hätte vom 19. bis zum 21. März im und um den Zürcher Schiffbau stattfinden sollen. Wer bereits Tickets oder einen Festivalpass gekauft habe, bekomme diese zurückerstattet, schreiben die Veranstalter am Freitag.

Die 23. Ausgabe von «m4music» wird online als Livestream zu sehen sein: mit Musik, Paneldiskussionen und dem Nachwuchs-Wettbewerb «Demotape Clinic». Das ganze Team arbeite zurzeit auf Hochtouren am digitalen Festival, heisst es in der Mitteilung. In den nächsten Tagen wollen die Veranstalter Details bekannt geben.