Die Szene ist altbekannt und auch der raue Gegenwind, der der jungen Königin aus allen Richtungen entgegenbläst: Ihr Halbbruder James, Earl of Moray, herrscht de facto über Schottland; ihre religiöse Toleranz wird der Katholikin von John Knox, Führer der protestantischen Kirche in Schottland, als Blindheit und Schwäche ausgelegt.

Der eigentliche Film beginnt aber im Jahr 1561, in dem Jahr, als die 18-jährige Maria Stuart nach dem Tod ihres Gatten Franz II. erstmals wieder schottischen Boden betritt; seit ihrem sechsten Lebensjahr lebte sie in Frankreich. Elizabeth ist damals 28.

Am Anfang steht ein Tintenklecks. Elizabeth I (Margot Robbie), Königin von England, unterzeichnet das Todesurteil ihrer Cousine Maria Stuart (Saoirse Ronan). Das tragische Ende der schottischen Königin, inszeniert als aufwendige Parallelsequenz, bildet die Klammer im Debütfilm der britischen Theaterfrau Josie Rourke, «Mary Queen Of Scots».

Überhaupt sei eine Frau als Königin schlimmer als die Pest und Hungersnot. Da Maria Anspruch auf den englischen Thron erhob, wurde sie am Hof Elizabeths als stete Bedrohung wahrgenommen. Ränke werden geschmiedet, Intrigen (werden) gesponnen.

Josie Rourke, die für ihre Arbeit am Theater Donmar Warehouse in London internationales Renommee erlangte, inszeniert «Mary, Queen Of Scots» in Zeiten von #MeToo als feministisch angehauchtes Drama zwischen zwei Herrscherinnen, aber auch als Drama zwischen zwei Frauen. Das Drehbuch von Beau Willimon («House Of Cards») fusst auf dem Buch «Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart» des Historikers John Guy, das die als Verräterin und Hure verschriene Mary in einem neuen Licht darstellt. Nämlich als junge Frau, die von einem Ehemann Liebe und Respekt erwartet; die ihre Sehnsüchte hat, auch nach körperlicher Liebe und Leidenschaft.

Schon im Jahr 2013 wurde Maria Stuart für Film und Fernsehen neu entdeckt. Während die US-amerikanische Fernsehserie «Reign» auf die Jahre der jungen Mary am französischen Königshof fokussierte, schlug der Schweizer Regisseur Thomas Imbach mit «Mary Queen Of Scots» bereits in eine ähnliche Kerbe wie jetzt Josie Rourke. «Elizabeth wird für Mary zur Obsession», sagte Imbach. Bei Rourke ist es eine gegenseitige Obsession, eine Mischung aus tiefer Verbundenheit und Rivalität, die darin gipfelt, dass sich die beiden Königinnen und Cousinen tatsächlich gegenüberstehen.