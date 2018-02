Die Emotionen waren Mario Botta anzumerken. Am Mittwochabend wurde in Mendrisio das von ihm entworfene Theater der Architektur eröffnet. 20 Jahre lang hat er die Idee eines solchen Gebäudes mit sich herumgetragen. Doch was ist unter einem Theater der Architektur zu verstehen?

Botta hat sich an Hörsälen historischer Universitäten Italiens inspiriert, die als «anatomische Theater» bekannt sind. Um eine zentrale «Bühne», auf der anatomische Untersuchungen stattfanden, erhoben sich ringsum Zuschauerreihen für die Studenten – wie in einem Amphitheater.