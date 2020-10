Das Sofa sei unglaublich bequem, sagt Luca Hänni in der Allegro-Bar im Kursaal in Bern. Er möchte sich am liebsten hinlegen und etwas dösen. Der Tag sei streng, seit fünf Uhr sei er unterwegs. Aber sonst, ergänzt er sofort, sei Bequemlichkeit gar nicht sein Ding. Sagt es und beisst in das Güetzi, das zusammen mit dem Espresso gereicht wurde.

Das ist ein Muster, das sich in der nächsten halben Stunde, während des Gesprächs, mehrfach wiederholt. Hänni sagt etwas, und zwanzig Sekunden später relativiert er es. Egal, wie harmlos oder konkret die Aussage war. Hänni will geschmeidig bleiben. Unangreifbar. Es ist der Slalom eines Mannes, der niemandem auf die Füsse treten will. Und weil er eben nicht bequem sei, singt er jetzt auf Deutsch. «Ich brauche immer Challenges», sagt Hänni, der am Donnerstag seinen 26. Geburtstag feierte.

Natürlich seien die englischen Songs nicht weg. Einfach ein bisschen im Hintergrund. Brauchte es Mut, Deutsch zu singen? Hänni überlegt. «Vielleicht.» Logisch wäre ja, sagt er, «einfach noch zehn Songs wie ‹She Got Me› zu machen. Das funktioniert. Das weiss ich ja». Allerdings, schiebt er sofort nach, sei das gar nicht so einfach. «Es braucht mehr als eine plumpe Hitformel, um einen Hit zu schreiben», sagt Hänni und sinkt tiefer ins Sofa.