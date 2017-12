Levittown, New York, an einem Sonntagnachmittag. Durch die kahlen Bäume dringt fahles Winterlicht, über den Vorgärten liegen dünne Schneedecken, die Gehwege und Strassen sind zentimetergenau geräumt, die Basketballkörbe in den Einfahrten unbenutzt. Kein Mensch ist zu sehen, ausser im fast vollbesetzten Restaurant einer Pfannkuchen-Kette. Die gleichmässig an die Strassen gebauten Häuser sehen aus, wie von Kindern gemalt - Rechteck, Tür, zwei Fenster, Schrägdach.

Wenn das rund eine Fahrstunde östlich der Millionenmetropole New York gelegene Levittown wie das übererfüllte Klischee der amerikanischen Vorstadt wirkt, dann weil es genau das ist - und mehr: Levittown ist der Beginn der auf dem Reissbrett geplanten amerikanischen Suburbia, die Mutter aller Vorstädte. 1947 zogen die ersten Familien in die Häuschen ein und am Montag vor genau 70 Jahren wurde die Vorstadt offiziell Levittown getauft. "Alles Gute zum 70. Geburtstag, wahre amerikanische Suburbia", schrieb das "Wall Street Journal".

Bauzeit pro Haus: 16 Minuten

Der Name stammt von der Firma Levitt & Sons, die das Vorstädtchen entwarf und baute. Die Kartoffelfelder auf Long Island waren damals günstig zu haben und Millionen Amerikaner auf der Suche nach ihrem eigenen Heim, darunter viele aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrte Soldaten, die Familien gründen wollten.

Massenproduziert entstand zeitweise alle 16 Minuten ein neues weisses Häuschen in Levittown, am Ende 1951 waren es fast 17'500. Vier Zimmer und ein Badezimmer gab damals für rund 7000 Dollar. Die Mütter konnten mit den kleinen Kindern zu Hause bleiben, die Väter zur Arbeit nach Manhattan pendeln.

Inzwischen haben viele Häuser in Levittown mehrfach den Besitzer gewechselt, sind um- und ausgebaut worden und sehen nicht mehr alle gleich aus. "Es gibt vielleicht noch fünf oder sechs Häuser in der Gegend, die ungefähr so aussehen wie 1947", sagt Paul Manton von der Levittown Historical Society. Das Vorstädtchen gehört heute zu Hempstead, hat rund 52'000 Einwohner und die Häuser verkaufen sich durchschnittlich für rund 380'000 Dollar.

Lokalheld von Levittown ist der Sänger Billy Joel, der dort aufwuchs, und das Vorstädtchen mehrfach in seinen Songs erwähnt hat.