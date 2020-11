Lebensbegleiterin und Augenöffner: Warum die Kunst die beste aller Kultursparten ist

Als die Museen hierzulande Mitte Mai nach dem Lockdown wieder öffnen durften, war für mich klar: Ich will. Wenige Minuten nachdem das Kunsthaus seine Tür nach acht Wochen öffnete, war ich drin. Glücklich und erleichtert. Was aber hat dieses Gefühl des Entzugs und des Glücks ausgelöst? Kunst liess sich doch auch von zu Hause online erleben. Die Museen rüsteten weltweit enorm auf, bieten Rundgänge, kommentieren Highlights ihrer Sammlung– und wenn man nicht mehr in die Bildschirme gucken mag, steht zu Hause ein Regal voller Kunstbücher. Und doch, ich war den Tränen nahe. Mir schien, die Werke begrüssten mich wie alte Freunde.

In die Freude mischte sich bald der Kopf ein: Was steckt in diesen Werken, dass die Schliessung der Museen wie ein Entzug wirkte? Grundsätzlicher: Weshalb lieben wir Gemälde, Skulpturen oder Installationen dermassen, dass Millionen Menschen jährlich die Museen besuchen und manche gar bereit sind, sehr viel Geld zu bezahlen, um sie zu besitzen? Oder dass jemand sich die Beschäftigung mit Kunst gar zum Beruf macht? Wie die Schreibende, die sich seit Jahrzehnten tagein, tagaus mit Kunst beschäftigt, ohne dass es ihr je langweilig geworden wäre. Und die gar zur Überzeugung gelangt ist, dass bildende Kunst, die spannendste aller Kultursparten ist.

Was Kunst einzigartig macht

Eine gewagte Behauptung? Nein. Aber ich höre die Einwände: Manche Bilder erzählen Geschichten. Aber schaffen Romane und Filme das nicht effizienter und reichhaltiger? Bei vielen Gemälden oder Videos kann man sich der Farbenpracht und dem Sog der Formen hingeben. Doch ist nicht die Musik Weltmeisterin im selbstvergessenen Eintauchen? Kunst verhandelt oft aktuelle Themen. Aber kann sie das so facettenreich wie das Theater?

Berechtigte Fragen. Was Kunst aber einzigartig macht, was sie gegenüber den anderen Kultursparten auszeichnet, ist ihre physische Beständigkeit. Was ich hier sehe, gibt es nur einmal. Es sind Originale. Geschaffen von Menschen, deren Hände Arbeit ich sehe, deren Gedanken ich nachspüren kann.

Niemand setzt Rembrandt einen anderen Hut auf

Wer heute die 500-jährige Mona Lisa anschaut, sieht sie so, wie sie bei Leonardo da Vinci auf der Staffelei stand. Ebenso die Madonna in der Stadtkirche oder gar so zerbrechliche Dinge wie die antiken Vasen, die uns die 2000-jährigen griechischen Heldengeschichten erzählen. Auch Theaterstücke und Lieder können alt sein, aber sie existieren nur als Vorlagen. Wie sie damals wirklich klangen und gespielt wurden, wissen wir nicht genau. Und bei jeder neuen Aufführung erfindet eine Regisseurin, ein Dirigent oder die Solistin das Stück für sich neu. Manchmal verstörend aktualisiert.