Kurzfristige Programmänderung zur Eröffnung: Nadia Bacchetta springt ein und liefert Grandioses

Buntes Festival light

Die Mendelssohntage Aarau sind ein gelungenes Miteinander des argovia philharmonic mit der Reformierten Stadtkirche. Dieter Wagner, Co-Leiter und Kantor, tritt am Reformationssonntag (1. 11.) gleich mit zwei Chorkonzerten auf: Im Festgottesdienst (10 Uhr) singt die Kantorei die neue Kantate «Alles Ding’ hat seine Zeit» von Peter Roth, dem Autor der bekannten «Toggenburger-Passion». Und um 17 Uhr kann man vom CHORona-Projektchor wenig bekannte Chorsätze mit Orchesterbegleitung von Mendelssohn und Beethoven hören. Das Festival light-Programm ist sehr bunt. Da gibt es ein Improvisationskonzert des verstärkten Jazz-Trios «Häusermann-Käppeli-Meier» (Mi 4. 11., 20 Uhr), oder einen Liederabend der Mezzosopranistin Madeleine Merz, an dem sie Mendelssohn, Brahms und Wagner singt, mit Orgelbegleitung (Do 5. 11., 19.30 Uhr). Stargast ist jedoch der Geiger Linus Roth. Er tritt unter anderem im Schlusskonzert (So, 8. 11., 17 Uhr, im KUK) des argovia philharmonic auf, das auch Mendelssohn-Bartholdys «Italienische» Sinfonie Nr. 4 bereithält. Roth spielt das von ihm wiederentdeckte grandiose Violinkonzert von Mieczyslaw Weinberg, mit dem er andernorts schon Furore machte. (SE)



Stadtkirche Aarau, 25. Oktober bis 8. November

www.mendelssohntage.ch