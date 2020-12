Kulturjahr 2020: Die Welt spielt Fest – oder verrückt

Am 3. Januar 2020 den «Nussknacker» in Riga, am 8.1., 11.1. und 12.1. ein Konzert, ein Ballett und ein Theater in Zürich, am 22.1. eine Oper in Genf, am 23.1. das Chicago Symphonie in Lugano, am 25.1. ein Ballett an der Mailänder Scala und zum Monatsschluss eine Oper in Basel sowie ein Max-Frisch-Abend in Zürich. So war das damals im Januar 2020, als wir über die Notspitäler bauenden Chinesen schmunzelten. Pro Jahr erlebe ich bis anhin 130 Opern, Theater- Ballett- und Konzertabende.

Im Februar 2020 geht das Spielen munter weiter. «Freude» soll das Thema von Lucerne Festival im Sommer heissen. Bereits am 23.2. ist es damit in Italien vorbei: Die Mailänder Scala schliesst. Ich dachte damals sofort: Am 7. Dezember wird alles wieder gut sein, meiner 30. Scala-Saisoneröffnung wird nichts im Wege stehen. Typisch: In der Krise denkt jeder zuerst an sich – nur ich, ich denke an mich. Dieses Denken wird genau das Unglück der Kulturbranche in dieser Pandemie sein.

28. Februar In der Schweiz dürfen nur noch 1000 Leute in einen Saal. Und ich schreibe: «Ob die Corona-Ansteckungsgefahr stark sinkt, wenn statt 1100 bloss 900 Leute im Opernhaus Zürich sitzen?» Damals, notabene, noch ohne Masken.

Die Kulturinstitutionen agieren nach den Vorschriften der Politik. In Zürich und Genf dürfen fast 1000 Leute ins Konzert, in Basel bald hingegen nur noch deren 200. Hans Georg Hofmann, Intendant des Sinfonieorchester Basel, macht seinem Ärger Luft: «Das ist nicht zu akzeptieren! Supermärkte und Konzerne werden auch nicht geschlossen.» Guy Starck, stellvertretender kaufmännischer Direktor am Theater Basel ist gelassener: «Die Fasnacht absagen, und wir spielen? Das geht nicht.»

Nicht nur die Behörden verhindern Vorstellungen. Ein Ballett-Abend im Opernhaus Zürich wird als Vorsichtsmassnahme abgesagt, nachdem ein enger Bekannter eines Tänzers positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Corona steckt Mitte März aber auch im Opernhausorchester: Die Bläsersektion ist praktisch komplett erkrankt. Vorsichtsmassnahmen? Testen? Es wird munter gespielt. Das Tonhalle-Orchester hingegen sagt wegen eines Coronafalls bis 5. April alle Konzerte ab.

13. März Bis auf weiteres sagen praktisch alle Institutionen ihre Vorstellungen ab, da Veranstaltungen mit über 100 Personen verboten werden. Am 18. März erscheint in der NZZ ein Inserat des Luzerner Sinfonieorchesters: «Konzert am 20. Mai.»

«Die Situation ist traumhaft: All das Geschwätz ist weg»

Die Stille hält an. Was nun? Italien ist über die Balkone singend vereint. Doch welches Lied könnte die Schweizerinnen und Schweizer zusammenbringen? «Mues immer de plageti Hansli si»?

Der Schweizer Geiger Sebastien Bohren will nichts von Geplagtsein hören: «Die Situation ist traumhaft: All das Geschwätz ist weg. Corona ist meine Chance, die geigerische Basis für die nächsten 20 Jahre zu legen.»

26. März Verbier, die Nummer zwei im Klassiksommer, sagt das Sommerival ab. Christoph Müller vom Menuhin Festival Gstaad schreibt mir: «Erst wenn es verboten ist, Konzerte im Juli/August zu veranstalten, sagen wir ab.» Und Lucerne-Festival-Intendant Michael Haefliger sagt: «Unser Festival beginnt ein Monat später als Verbier: Wir wissen ja, wie stark sich die Situation in wenigen Wochen verändern kann – bisher zum Schlechten, aber hoffentlich in absehbarer Zeit wieder zum Guten.»

Verbier-Chef Martin Engstroem sagt mir am 4. April: