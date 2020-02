Komiker Kurt Krömer: Als Versager erfolgreich

Vor Jürgen Höller, Deutschlands erfolgreichstem Motivationstrainer, liegt ein dreissigminütiger Höllenritt, als er als erster Gast in der Verhörzelle von Kurt Krömers (45) neuer Fernsehshow «Chez Krömer» wartet. Der Managerguru sass vor wenigen Jahren noch wegen Veruntreuung und Insolvenzverschleppung im Gefängnis. Seine Millionen verdient er mit Motivationsseminaren, in denen Menschen ihren Träumen von der Tellerwäscherkarriere nachhängen. Jeder kann erfolgreich sein, lautet Höllers in mehreren Bestsellern wiederholtes Mantra. Für den Schulabbrecher Kurt Krömer, der im Berliner Stadtteil Neukölln in direkter Nachbarschaft zu den Abgehängten der Gesellschaft lebt, ist dieser Mann eine einzige Provokation.

Übellaunig und allzeit schlecht vorbereitet

Denn Kurt Krömer ist das, was im Höllerschen Erfolgskosmos ein Versager ist. Eine Jobausbildung als Herrenausstatter hat er abgebrochen. Zwei Jahre lang hat er Berliner Wohnblöcke geputzt. In schlecht sitzenden karierten Anzügen, übellaunig und allzeit schlecht vorbereitet hat der Talkmaster Anfang der 2000er-Jahre damit begonnen, im Spätabendprogramm des deutschen Fernsehens gegen seinen Willen erfolgreich zu sein. Kaum schlug ein Sendeformat ein, hörte er wieder auf. «Ich zerstöre mir alles, was ich aufgebaut habe, um mich zu erneuern», hat er vor einigen Jahren in der «Zeit» geschrieben. Wohl auch deshalb hat sich Krömer vor fünf Jahren aus dem Fernsehen zurückgezogen. Jetzt ist er für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)mit einem neuen Sendeformat zurückgekehrt. Darin interviewt er Menschen, die er nicht mag. In der Schweiz hat das zuletzt ein Roger Schawinski versucht – seine Talksendung auf SRF1 wird in diesem März aus Spargründen abgesetzt.

Vom eitlen Schawinski ist dieser Berliner Humor-Nerd natürlich charakterlich meilenweit entfernt. Aber alle Schweizer, die den unverschämten Interviewstil im Schweizer Fernsehen vermissen, werden im Krömer einen wunderbaren Ersatz finden.

Die ersten vier Folgen «Chez Krömer» sind in der ARD-Mediathek online abrufbar. Bereits über 1,8 Millionen Menschen haben sich die im Herbst angelaufene erste Staffel im Internet angesehen. Und in der ersten Folge bläst Krömer eben jenem Antipoden Jürgen Höller den Zigarettenrauch ins Gesicht, und fragt mit strengem Beamtenblick: «Haben Sie als Erfolgscoach eigentlich nur mit erfolglosen Menschen zu tun?» Da verschlug es selbst dem eloquenten Höller die Sprache.