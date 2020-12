Kindertheater: Mit Schellen-Ursli in der Stubete

Genau zum 75. Geburtstag des Schweizer Kinderbuch-Klassikers bringt das Luzerner Theater den «Schellen-Ursli» auf die Bühne der Box. Dass die Geschichte um den Bündner Bergbauernjungen auch heute noch funktioniert, bewiesen leuchtende Kinderaugen während der Premiere gestern Nachmittag. Dabei hat man einiges gewagt und Sophiemarie Won den Stoff unkonventionell inszenieren lassen: als Mischung aus Kindermusiktheater und Puppenspiel, wo Operneinlagen auf Schwyzerörgeli und interaktives Erzählspiel treffen.

Dass man nicht in einem gewöhnlichen Weihnachtspuppentheater sitzt, merkt man als Zuschauer relativ schnell: Der Übergang von Publikumseinlass hin zum Aufführungsbeginn ist fliessend. Das vierköpfige Musikensemble mit Violinen, Bassklarinette und Örgeli am Rande der Szenerie scherzt mit den beiden Puppenspielerinnen Sybille Grüter und Jacqueline Surer von «Gustavs Schwestern», die in der Mitte ihrerseits mit Karten zocken oder «Schere, Stein, Papier» knobeln. Was ist noch lockeres Aufwärmen und was schon Inszenierung? Alsbald setzt Ländlermusik ein, jodelnd treten Andrea Küttel und später Opernsänger Martin Roth dazu. Und voilà: Schon ist die vom Haus angekündigte «theatrale Stubete» in vollem Gange.

Amüsante Wanderung zur Maiensäss-Hütte

Die beiden jungen Komponisten Lukas Valent Gernet und Pirmin Huber haben die Kinderbuch­story von Selina Chönz und Alois Carigiet eigens für das Luzerner Theater vertont. Die musikalischen Passagen treiben den Plot mal voran und verweben sich mit ihm, mal unterbrechen sie ihn. Interessant: Sie funktionieren stets auch als eigenständige Performance. Erzählt wird die eigentliche Geschichte abwechselnd von den Puppenspielerinnen und den beiden Singenden, die auch als Mutter und Vater des Schellen-Urslis fungieren. Dieser soll zu Beginn aber erst mal gefunden werden vom jungen Publikum. Wo versteckt sich der Bub bloss?

Die von Kathrin Leuenberger gebaute Puppe bleibt die einzige ihrer Art. So stellt sich der Fokus der Kinder gebannt auf die Hauptfigur ein. Amüsant und originell wird Schellen-Urslis Alltag als Bergbauernjunge in Szene gesetzt (das Muhen beim Melken der Kühe kommt von der Violine). Es folgt die Szene, in der ihm nur die kleinste aller Kuhglocken übrig bleibt, mit der es zum traditionellen «Chalandamarz»-Umzug gehen soll. Aber weil sich der Junge nicht mit dieser begnügen will, macht er sich auf den beschwerlichen Weg zur Maiensäss-Alphütte hoch oben in den verschneiten Bergen, wo das grösste Prachtexemplar zu finden ist. Wie das Ensemble diese Wanderung umsetzt, die Puppe von einer der fünf drehbaren Wände mit charakteristischen Landschaftszeichnungen (Bühnenbild: Sophie Köhler) zur nächsten springen lässt, ist mit der Höhepunkt des Stücks.

Gelungene und unorthodoxe 40 Märchenminuten

Zwischendurch durchdringen Soli von Küttel und Roth (mit Auszügen aus Bizet- und Schubert-Werken) die wohlige Bergatmosphäre, die der Holzbau der Box zusätzlich in idealer Weise erzeugt. Dass wiederum die Akustik nicht die beste ist, dafür kann niemand was. Schön auch, wie die Tiere nachts im Wald, wenn der Schellen-Ursli sich weit von zu Hause schlafen legt, erwachen und eine zauberhafte Stimmung erzeugt wird. Die weiteren musikalischen Intermezzi sind gesanglich überzeugend – allerdings bleibt die Frage, ob sie für die allerjüngsten unter den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht eine Spur zu ausgiebig ausfallen. Bei einem Kinderstück ist dramaturgische und darstellerische Dynamik essenziell. Daher ist es möglich, dass die für Erwachsene eher kurzen Brüche für manch ein Kind zu lang ausfallen. Hier wäre aus Kinderperspektive mehr Tempo, Dichte und Witz – wie zuvor bei der Wanderung – wohl wünschenswert.

Gegen Schluss, wenn alle glücklich und erleichtert über Schellen-Urslis Rückkehr samt grosser Kuhglocke sind, erklingt noch standesgemäss das Chalandamarz-Lied. Es ist das Ende von insgesamt gelungenen und unorthodoxen 40 Märchenminuten, die uns Won und ihr Team zur Weihnachtszeit bescheren.