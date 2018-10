Als Jarrett 1988 Bachs «Wohltemperiertes Klavier» interpretierte und sich erstmals einer breiten Öffentlichkeit als klassischer Pianist präsentierte, galt das als Sensation. Wie konnte ein Musiker, der alle Vorgaben und Regeln als Einengung empfand, sich plötzlich dem strikten Regelwerk des Kontrapunkts unterwerfen? Doch für Jarrett war das nie ein Widerspruch, sondern bloss die andere Seite seiner Kunst als Improvisator. Erst die eine und andere Seite ergeben den kompletten Künstler, den Jahrhundert-Künstler, Keith Jarrett. Erst beide Seiten können das Genie in seiner Gesamtheit erfassen.

Neue Musik adelt den Jazz

Trotzdem ist die Ehrung von Jarrett für sein Lebenswerk an der Biennale in Venedig, einem der ältesten und wichtigsten Festivals für Neue Musik, überraschend. Steht der 73-jährige Amerikaner doch nun in einer Reihe von Komponisten der Neuen Musik wie Pierre Boulez, Luciano Berio, Wolfgang Rihm und Steve Reich, die in den letzten Jahren geehrt wurde. Überraschend ist die Auszeichnung auch deshalb, weil die Bedeutung des Improvisators Keith Jarrett ungleich grösser ist als jene des klassischen Interpreten oder Komponisten. Die Festival-Jury weist denn auch in ihrer Begründung auf seine «Kreativität in verschiedenen musikalischen Genres, einschliesslich der klassischen Musik» hin, ebenso auf seine «Kompositionen, die raffiniert und gleichzeitig intensiv sind». Sie würdigt ihn aber vor allem als «einen der bedeutendsten Pianisten im Bereich der Improvisation und als «einzigartige Persönlichkeit im Bereich des Jazz». Mit Jarrett wird am Festival für Neue Musik also auch der Einfluss des Jazz und der Improvisation geehrt.

Die Auszeichnung hätte Keith Jarrett am 29. September in Venedig überreicht werden sollen. Die Ehrung musste aber aus Krankheitsgründen ebenso abgesagt werden wie sein dort geplanter Solo-Auftritt. Sämtliche Konzerttermine in diesem Jahr wurden gestrichen und niemand weiss genau, woran er erkrankt ist. «Es trifft zu, dass Keith Jarrett erkrankt ist», schreibt das Label ECM auf Anfrage dieser SMD