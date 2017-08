Neues Gästesegment erschliessen

Der Bündner Standespräsident Michael Pfäffli würdigte Netzer, indem er ihn in eine Reihe mit Visionären wie dem Tourismus- Pionier Johannes Badrutt oder dem Vater der Rhätischen Bahn, Willem Jan Holsboer, stellte. Welche grosse Bedeutung das Projekt für die Region hat, machte Leo Thomann als Präsident der Standortgemeinde Surses deutlich. Angesichts der Herausforderungen im Tourismus gelte es die Chance zu nutzen, das an hochstehender Kultur interessierte Publikum als neues Gästesegment zu erschliessen – dies auch und gerade in der Zwischensaison.

Wie Giovanni Netzer selbst ausführte, ist seine Idee an den legendären Turm zu Babel angelehnt. Dort, in der Hochkultur Mesopotamiens, sei das Theater erfunden worden. Aber auch das Heimweh, das die nach Babylon verschleppten Juden ebenso empfunden hätten wie in späteren Zeiten die Bündner Wirtschaftsmigranten, die als Zuckerbäcker in die weite Welt zogen.

Natürlich stehe der Turmbau zu Babel auch für das Scheitern einer visionären Idee, doch wer das Risiko des Scheiterns scheue, habe bereits verloren. Die Schweiz brauche kreative Aufbrüche, die scheitern dürften, so Netzer. Augenzwinkernd meinte er, dass sich Bundesrat Berset mit dem roten Koloss kein Denkmal setzen könne, sei doch dessen Lebenszeit angesichts des Wind und Wetter ausgesetzten Holzes auf maximal vier Jahre angelegt. Den Bergen rund um den Turm sei es allerdings egal, wie lange der Turm stehe. So sei der Julierpass ein guter Ort, um über die Vergänglichkeit wie etwa die vergängliche Episode der Menschheit nachzudenken.