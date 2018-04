Gepflegt wird bei Cully Jazz auch der aufstrebende Schweizer Jazz. Lucia Cadotsch, Marie Krüttli, Nik Bärtsch mit dem HEMU Jazz Orchestra und Tobias Preisig schafften es in den Hauptsaal. Elina Duni, Erika Stucky und Mathieu Michel nutzten die spezielle Atmosphäre des «Temple», der Kirche von Cully. Erstmals wurden auch von Pro Helvetia unterstützte zweitägige «Swiss Jazz Days» mit Debatten und Showcases durchgeführt.

Das Dorf ist das Festival

Die Biografie von Festivalleiter Jean-Yves Cavin ist beispielhaft für Cully Jazz. Im Dorf aufgewachsen, lernte er Jazz wie selbstverständlich kennen. Gepackt hat es ihn, als er im Alter von zwölf Jahren ein Konzert des belgischen Multiinstrumentalisten Toots Thielemanns erlebte. Schon bald arbeitete er als Freiwilliger am Festival und wuchs Jahr für Jahr mehr hinein. Heute lebt er mit seiner Familie in Cully, arbeitet in einer Kommunikationsagentur in Lausanne und reserviert einen Tag pro Woche für das Festival. Ohne Entgelt, notabene. «Cully Jazz ist unsere Leidenschaft», sagt er, «das Festival bleibt dadurch authentisch.»

Das Dorf Cully hat nur 2000 Einwohner. Direkt am Genfersee gelegen und mitten im Unesco-geadelten Weltkulturerbe, dem terrassenartigen Weinbaugebiet Lavaux mit Blick auf die Alpen, profitiert das Festival von seiner einmaligen Lage. Es ist wohl das schönste Festival der Schweiz. «Cully Jazz ist mehr als ein Musikfestival», sagt Cavin bestimmt, «der Wein, der See und die Gemeinschaft geben ihm eine Marke und eine Identität. Das Dorf ist das Festival. Es ist im Dorf gewachsen und die Eltern sind stolz auf uns Junge, weil wir weiterführen, was sie begonnen haben.»

Cully Jazz ist auch ein Volksfest, das am See und in den Gassen gefeiert wird. Und alle machen mit: Das Festival kann auf rund 600 freiwillige Helfer zählen. Und alle profitieren: Das Gewerbe und vor allem natürlich die zwanzig Weinproduzenten, die 55 verschiedene Weinsorten anbieten und bis zu 17'000 Flaschen verkaufen. Wein ist das unbestrittene Festivalgetränk.

Mehr Charme als Montreux

Vom 20 Kilometer entfernten, international ausstrahlenden Montreux Jazz Festival blickt man etwas neidisch nach Cully und kann kaum glauben, wie das funktionieren kann. Denn mit einem Budget von 2,4 Millionen ist Cully rund 10-mal kleiner als das renommierte Festival in Montreux. Die Hauptacts von Cully wie Joshua Redman und Fatoumata Diawara würden in Montreux im kleinen Club (300 Sitzplätze) untergebracht, in Cully füllen sie problemlos das Chapiteau (1000 Sitzplätze).

Es ist der Geist, der es ausmacht, der Charme. Cully Jazz ist cool und hip, Montreux einfach nur gross, ja riesig. Montreux zahlt den Preis für seine jetzige Grösse. In Cully dagegen lebt jener Spirit, den auch das Montreux Jazz Festival einmal ausgezeichnet hat, aber nie wieder zurückkommen wird. Es ist das Geheimnis von Cully.