Der mit 50'000 Franken dotierte Kunstpreis der Stadt Zürich geht in diesem Jahr an Nik Bärtsch. Der Jazz-Musiker gibt seit gut 15 Jahren fast jeden Montagabend ein Konzert in Zürich. Bärtsch sei einer der wichtigsten Exponenten des Schweizer Jazz und jungen Zürcher Musikerinnen und Musiker ein wichtiger Mentor, schreibt die Stadt.