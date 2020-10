Jamie Foxx wird in Netflix-Thriller zum Vampirjäger

Der Amerikaner JJ Perry, der bei Action-Filmen wie "Fast & Furious 9" und der "John Wick"-Serie als Stunt-Koordinator an Bord war, werde damit sein Regiedebüt geben, teilte der Streamingdienst Netflix am Dienstag mit.

Die Geschichte nach einem Drehbuch von Tyler Tice dreht sich um den Vater (Foxx) einer achtjährigen Tochter, der als Pool-Reiniger in Kalifornien sein Geld verdient. Mit einem nächtlichen Job als Vampirjäger bessert er sein Einkommen heimlich auf. Der Film wird als witzige Mischung aus Action, Thriller und Grusel beschrieben.

Mit seinem Porträt des Sängers Ray Charles in "Ray" (2004) hatte Foxx den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Im Kino spielte er zuletzt in dem Justizdrama "Just Mercy" (2019) einen zu Unrecht zum Tode verurteilten Schwarzen in den 1980er Jahren. Netflix veröffentlichte im August den Drogen-Thriller "Project Power" mit Foxx in der Hauptrolle eines Ex-Soldaten.