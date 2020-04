«Im Auge der Literaten» mit Milena Moser: Wer jetzt seinen Teil nicht tut, geht über Leichen

Und nun das. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich in einer Situation, in der mein Verhalten ganz direkt über das Leben und Sterben anderer Menschen bestimmt. In der es auf mich ankommt. Und ich muss nicht einmal ein echtes Opfer dafür bringen. Ich riskiere mein Leben nicht im Untergrund oder im Widerstand, ich verhungere nicht, weil ich mein letztes Stück Brot verschenkt habe, ich werde nicht enteignet oder vertrieben.

Ich konnte mir nicht erklären, wie jemand «das Falsche tun», sich auf die falsche Seite schlagen konnte. Und ich war mir sicher, dass ich in einer derartigen Situation selbstverständlich zu den «Guten» gehören würde. Auch wenn das Opfer verlangte. Denn auch das machte der Geschichtsunterricht klar. Das Richtige zu tun, hatte immer seinen Preis. Das konnte mich in der unermesslichen Arroganz meiner Jugend nicht abschrecken.

Und dann denke ich an den Geschichtsunterricht, früher, in der Schule. Wie einfach damals alles schien, wie klar es aus der Distanz vergangener Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ist: Welches die richtige Seite war und welches die falsche. Das richtige Verhalten, das falsche. Die Guten und die Bösen. Ich erinnere mich, wie empört ich manchmal war – ich war voller Leidenschaft und Idealismus.

Dabei wurden in San Francisco, wo ich lebe, letzte Woche ähnliche Massnahmen ausgerufen wie in der Schweiz. Wir sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben, unsere Wohnungen nur im Notfall zu verlassen und dann einen Sicherheitsabstand einzuhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch irgendeine Seele gibt, die diese Nachricht nicht gehört hat.

Im Krieg und in der Nachkriegszeit sei das schliesslich auch so gewesen. Als ich vor fünf Jahren die Schweiz verliess, versprach ich ihr, sofort ins nächste Flugzeug zu steigen, wenn sie mich brauchte. Das wäre jetzt. Doch ich kann das Versprechen nicht halten. «Ich bin nie davon ausgegangen, dass du das wirklich tun würdest», sagt sie. «Man weiss schliesslich nie, was auf der Welt passiert.»

Das unterscheidet sie von mir: Sie war schon einmal mit der Tatsache konfrontiert, dass sich das Leben nicht nach ihren Vorlieben und Wünschen richtet. Sie ist gelassener als die meisten, mit denen ich mich in den letzten Tagen unterhalten habe. Sie beklagt sich nicht. Überhaupt scheinen die am wenigsten zu jammern, die am meisten gefährdet sind.

In Zeiten wie diesen zeigen wir unser wahres Gesicht. Wie kann man sich jetzt, wo die Spitäler und ihr Personal schon am Anschlag sind, Pflegefachleute und Ärzte sich anstecken, weil nicht mehr genügend Schutzmasken da sind, und so weiter, wie kann man sich jetzt über die Schutzverordnungen hinwegsetzen? Wer tut so etwas? Und warum? Es ist nicht viel, was die Gemeinschaft von uns verlangt.

Wer jetzt seinen Teil nicht tut, geht über Leichen. Ganz wörtlich. Mir schwant, dass die «Bösen», die ich im Geschichtsunterricht so klar bestimmen konnte, einfach die «Bequemen» sind. Das macht es noch viel schlimmer.