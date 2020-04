«Ich hoffe, dass dieser Zustand der Isolation sich nicht zu einer Kontaktscham verfestigt»

Das Tessiner Tal ist abgeschnitten, die Menschen sind isoliert. Der Boden, die Gewissheiten über die Welt, sie geben erdrutschartig nach in der Max-­Frisch-Erzählung «Der Mensch erscheint im Holozän» von 1979. Nein, der Rentner Herr Geiser wird dieses Tessiner Tal nicht mehr verlassen, so viel steht fest. Und so, wie der deutsche Regisseur Alexander Giesche diesen Herrn Geiser Ende Januar auf der Zürcher Pfauenbühne präsentiert hatte, wird er im Mai auch nicht nach Berlin ans Theatertreffen reisen dürfen. Zu der inzwischen abgesagten Nabelschau des deutschsprachigen Theaters war Giesches unaufgeregter und ästhetisch präziser Theaterabend eingeladen gewesen. Chiffren einer Endzeitlichkeit Inmitten der Coronakrise wird der Hausregisseur des Schauspielhauses Zürich, der mit einem ausgeprägten Bauchgefühl der Welt schon so manches poetische Bild abgerungen hat, von der Realität überholt. Die Szenen mit tanzenden Krankenbetten, in Pflegehemden steckenden Schauspielern und einem toten Dinosaurier aus seiner Max-Frisch-Inszenierung liest man als Zuschauer als Chiff­ren einer Endzeitlichkeit und kollektiven Vereinsamung, der wir nie näher gewesen sind als heute. «Es sind Hänge gerutscht. Erst in China, später in Italien, dann im Tessin, aber es waren immer Berge dazwischen. Jetzt ist es anders», erzählt Giesche, 37, am Telefon aus seiner Zürcher Wohnung. Sein Partner behandelt als Pflegefachkraft derzeit in einer Klinik Coronapatienten. «Ich sass schon bei der Premiere meines ‹Holozän› im Januar hustend und mit Atemnot im Zuschauerraum und hoffe jetzt einfach, dass wir das Virus schon bewältigt haben. Sonst würde ich mir pausenlos um meinen Partner Sorgen machen», erzählt er.

Nicht zum ersten Mal hat der deutsche Regisseur den Lauf der Geschichte erspürt. 2017 durfte er am Luzerner Theater mit der Arbeit «White out» seine bildstarken, assoziativen und mit hohem technischem Aufwand erzeugten Bilderreigen nach Ausflügen auf Studiobühnen und Theaternebenspielstätten erstmals im Guckkasten eines Stadttheaters testen. Zweieinhalb Minuten trennten uns darin vom Ende der Welt. Giesche dehnte die Zeit, aus wenigen Minuten wurde eine Ewigkeit. Die Darsteller betätigten Survival-­Gadgets, verbargen sich in Ganzkörperanzügen, die den Coronaschutzkleidern von heute ziemlich ähnlich sahen. Ein Schauspieler rezitierte die vom deutschen Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfohlene Lebensmittelliste für den hauseigenen Notvorrat. «Ich hätte doch nie gedacht, dass wir mal Lebensmittel hamstern würden», so Giesche. «Ich weigere mich heute noch, eine zweite Packung Nudeln zu kaufen.»