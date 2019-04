Die Senntumsschnitzerei ist 2018 in die Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz aufgenommen worden. Dieses Inventar unseres Kulturerbes entsteht in Zusammenarbeit von Bund und Kantonen. Tatsächlich ist die Senntumsschnitzerei im europäischen Alpenraum ohne Vergleich. Den Eintrag im Inventar verfasste Ursula Karbacher, Kuratorin am Appenzeller Brauchtumsmuseum Urnäsch. Dort wird heute die Ausstellung «Senntumsschnitzerei – Brauchtum im Kleinen» eröffnet, die Karbacher zusammen mit Co-Kurator Walter Frick eingerichtet hat. Damit wird diesem Kunsthandwerk, das rund um den Säntis gepflegt wird, erstmals eine umfassende Schau gewidmet. Während Sammlung und Buch von Hans-Rudolf Merz auf die Sennten, die Alpaufzüge, fokussieren, zeigt die Ausstellung die Schnitzkunst in ihrer ganzen Breite. Zu sehen sind Arbeiten dreier Generationen. Was als Zeitvertreib und zum Fertigen einfacher Kühe als Spielzeuge für die Kinder angefangen hat, widmete sich bald den ritualisierten Alpfahrten, dem bäuerlichen Alltag samt Brauchtum. Entstanden ist eine gestalterisch vielfältige, detailreiche, farbenprächtige Welt im Kleinen.

Für manchen Bauern ist die Schnitzkunst zu einem wichtigen Nebenerwerb geworden. Senntumsschnitzereien sind beliebte Sammelstücke. (ub)