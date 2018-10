Dagegen sagte der Heyne Verlag ein Gespräch mit der US-Bestsellerautorin Anna Todd ab. Diese sei am Freitagabend in der Lobby ihres Hotels von einer Gruppe von Männern verbal heftig angegriffen worden, berichtete Heyne im sozialen Netzwerk Twitter. Dieser Vorfall habe sie so mitgenommen, dass sie sich auf der Messe nicht mehr sicher fühle.

Am Nachmittag versammelten sich auf der weltgrössten Bücherschau zum 20. Jahrestag von Harry Potter Hunderte seiner Fans. Sie waren in der typischen Montur mit Umhang, Brille und Narbe an der Stirn erschienen. Der vom deutschen Potter-Verlag Carlsen angestrebte Weltrekord mit 1000 Kostümierten scheiterte jedoch. Dafür waren etwa 100 zu wenig gekommen. Die Bestleistung hält damit immer noch Australien mit 997 Potter-Kostümierten.

Zu den Höhepunkten am ersten Publikumstag gehörten die Talks auf den zahlreichen Bühnen mit schreibenden Politikern und Prominenten sowie Bestsellerautoren.

Der französische Schriftsteller Olivier Guez berichtete, dass er beim Schreiben seines Romans über den KZ-Arzt Josef Mengele niemals Mitleid empfunden habe. "Ich habe nie Empathie gehabt", sagte Guez ("Das Verschwinden des Josef Mengele"). Die grauenvollen Dinge, die Mengele mit seinen Experimenten als Arzt im KZ Auschwitz gemacht habe, seien wie "eine Mauer" gewesen. Das habe ihm Distanz ermöglicht.