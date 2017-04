Und Kroc weiss instinktiv, dass er jene Goldgrube gefunden hat, auf die er sein Leben lang gewartet hat. In der Folge trickst Kroc die auf Fertigungsstandards und Qualitätsprodukten beharrenden McDonalds aus, schüttet Whisky in sich rein, hintergeht seine Frau (Laura Dern) und probt schliesslich vor dem Spiegel eine Rede, in der er selbst über positives Denken referiert.

Die Hauptfigur in Stephen Gaghans «Gold» verhält sich ähnlich: Der Schatzsucher Kenny Wells (McConaughey) vernichtet ebenfalls Whisky in rauen Mengen und hält salbungsvolle Reden vor dem Spiegel. Zudem versetzt er den Schmuck seiner Gattin (in «The Founder» verpfändet Kroc das Eigenheim), um einer Rauscheingebung zu folgen: In Indonesien will Wells mit einem zweifelhaften Geologen (Edgar Ramirez) Goldadern ausbeuten. Und siehe da, nach entbehrungsreicher Suche wird man tatsächlich fündig, die Börsenkurse in New York gehen durch die Decke. Ob das Gold echt ist, interessiert niemanden mehr.