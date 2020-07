Ghetto oder Rückzugsort? Warum es der Spielplatz seit über hundert Jahren niemandem Recht machen kann

Als sicheren Rückzug, Ort für Bewegung und frische Luft preisen ihn die anderen. Und obwohl das Karussell der Argumente über die letzten Jahrzehnte nie aufgehört hat zu drehen: Am Erscheinungsbild von Spielplätzen hat sich unterm Strich erstaunlich wenig geändert. Die Wippe, die Rutsche, das Karussell, Standardausrüstung eines durchschnittlichen Spielplatzes, standen schon in den 1920er-Jahren in den Stadtparks herum.

Die grosse Gefahr ging damals von der Strasse aus, nicht von einer bunten Plastikrutsche. Das im Strassendreck spielende Kind zu romantisieren, wie wir das heute so gern tun? Unsere Vorfahren hätten uns den Vogel gezeigt. Immerhin wären sie mit uns einig gewesen, dass Grünflächen in den zubetonierten Städten eine gute Sache sind.

Egal ob Reformpädagogen oder Sozialreformer: Wer einen Spielplatz baut, will die Welt irgendwie besser machen. Das französische Künstlerkollektiv Group Ludic wollte in den 1960ern mit Banlieukindern unter Zuhilfenahme recycelter Industriematerialien deren Trabantensiedlungen verschönern. Sie stiessen nicht immer auf Gegenliebe, erzeugten punktuell aber doch Begeisterung mit ihren Aktionen, die sich auch gegen die institutionalisierten Erziehungseinrichtungen des französischen Staates richteten.

Dass Kindern in den Städten der Rückzugsort fehlt, hatte man übrigens schon in der Nachkriegszeit zum Problem erklärt. Man wollte mit Spielplätzen die Freizeit der Kinder irgendwie sinnvoll gestalten. Dieser institutionalisierte Erziehungsversuch brachte wiederum die Anhänger der 1968er-Bewegung auf die Palme. Die sahen in diesen genormten Spielplätzen «Kinderghettos», auf denen man ein bisschen rutschen und sich dabei ja nicht schmutzig machen durfte. Man rief zur Befreiung des Kindes auf. Wenn Vater und Mutter heute behaupten, ihr Kind brauche keine Fantasiekrücken um zu spielen, dann spricht aus ihnen das Echo dieser Generation.

Boom der Abenteuerspielplätze

Plötzlich boomten die Abenteuerspielplätze, wie ihn der dänische Landschaftsarchitekt Carl Theodor Sørensen schon in den 1940er-Jahren realisiert hatte. Sein betreuter Gerümpelspielplatz (Skrammellegeplads) war modelliert aus losem Baumaterial, Sand, Wasser und viel Natur. Dass die Wasserbecken seines ersten Prototyps im Stadtteil Emdrup in Kopenhagen bald mit Blumenbeeten zugepflanzt wurden, weil nicht alle Eltern klatschnasse Kinder gut fanden, zeigt, wie weit Ideal und Wirklichkeit schon damals auseinanderklafften.

In einer deutschsprachigen Publikation namens «Abenteuerspielplätze» aus den frühen 1970er-Jahre tummeln sich Ermutigungen zu «wilden Spielen» wie «in den Teich pinkeln» oder »Feuer anzünden und Dachpappe verbrennen», die dem kontrollierten Rutschen auf biederen Spielplätzen gegenübergestellt wurden. Heute würde man solche Freizeitaktivitäten wahrscheinlich eher Vandalen zuschreiben. Sie wären mit Spielplatzordnungen, die man an jedem öffentlichen Schweizer Spielplatz antrifft, auch schwer kompatibel.

In der Schweiz brachte Alfred Ledermann, langjähriger Generalsekretär der Pro Juventute, bereits in den 1950ern einen Ableger dieses neuen Spielplatztyps in die Schweiz: Die Robinsonspielplätze, wie es sie zum Beispiel 1974 in der aargauischen Gemeinde Wettingen gab.