«Als ich dieses Interview mit Andreas Glarner sah, war ich schockiert», erzählt Filmregisseurin Sabine Gisiger der «Nordwestschweiz» in Locarno. «Ich entschloss mich, Glarner zu besuchen und herauszufinden, was da dahinter ist.» Mit ihrer Idee, die Geschehnisse in Oberwil-Lieli in einem Film zu dokumentieren, war dieser einverstanden.

Gisiger filmte zwischen Herbst 2015 und Herbst 2016. Neben Glarner kommen in «Willkommen in der Schweiz» auch die Studentin Johanna Gündel, die den Widerstand gegen Glarners Nein-Politik anführte, und die Grüne Aargauer Regierungsrätin Susanne Hochuli zu Wort. Bei einigen Statements von Glarner, der bei der Premiere in Locarno anwesend war, wurde im Saal hämisch gelacht. Doch Gisiger vermeidet es geschickt, den SVP-Mann in ihrem Film einfach vorzuführen.

Ein Spiegel für die Zuschauer

Die Regisseurin sagt, ihr Ziel sei es nicht gewesen, vor der Kamera zu polemisieren, sondern sich von ihrer Neugier leiten zu lassen und sachliche Fragen zu stellen. «Ich hatte den Eindruck, dass Oberwil-Lieli wie die Schweiz unter einem Vergrösserungsglas ist. Dass man anhand dieser Gemeinde erkennt, was eigentlich in unserem Land passiert.» Mit ihrem Film wolle sie den Zuschauern einen Spiegel vorhalten. «Sie sollen sich fragen: Auf welcher Seite stehe ich? Was habe ich für Gedanken und Gefühle? Könnte ich auch einen Beitrag leisten?» Festivaldirektor Carlo Chatrian nannte «Willkommen in der Schweiz» einen wichtigen Film zum Thema Diskriminierung, der auch im weiteren Festivalverlauf zu Diskussionen anregen soll. Locarno ist lanciert!

Locarno Festival: Bis 12. August