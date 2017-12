5. Was ist das für eine schicke Winterjacke, die Rosa Wilder trägt?

Die Jacke ist von Holubar. Das Label ist unter Bergsportfreunden und unter Schauspielern sehr beliebt: Die in Italien angesiedelte Firma stattete auch schon Clint Eastwood, Robert De Niro oder Meryl Streep aus. Überhaupt hat Rosa Wilder von Anfang an Trends gesetzt: Ihr Look, bestehend aus Wollpulli, Mütze, offener Jacke und Schal, hat auf Schweizer Strassen Nachahmerinnen gefunden.

6. Auf welche realen Personen spielt die Serie an?

Karim al-Baroudi (gespielt von Ercan Durmaz) will im Serienort Oberwies im Berner Oberland eine Fünf-Sterne-Ferienanlage bauen – eine offensichtliche Anspielung auf Samih Sawiris. Der ägyptische Investor hat luxuriöse Ferienanlagen in Andermatt ermöglicht. Und Bundesanwältin Barbara Rossi (gespielt von Sabina Schneebeli) steht vor ihrem grossen Karrieresprung an den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Eine, die im realen Leben einen ähnlichen Weg gemacht hat, ist die Schweizer Juristin Carla Del Ponte. Bis 2007 amtete die ehemalige Bundesanwältin als Chefanklägerin in Den Haag.

7. Warum spricht die Baslerin Sarah Spale ein so gutes Berndeutsch?

Sie hatte eine gute Nachhilfelehrerin: Sängerin Nathalie Claude arbeitet weltweit als Dialogcoach für Film, Fernsehen und Geschäftsleute. Via Skype unterrichtete die gebürtige Bernerin Sarah Spale in Berndeutsch. Wer akzentfrei englisch lernen will: Nathalie Claude verrät ihre Methode, um nachhaltig einen Akzent zu verlieren – oder ihn sich anzueignen, in ihrem kürzlich erschienenen Buch «Akzentfrei Englisch sprechen» (Verlag Schott).

8. Wo kann man im Oberland wie Bundesfahnder Kägi übernachten?

Manfred Kägi (gespielt von Marcus Signer) übernachtet in Oberwies nicht etwa im Hotel, sondern in seinem eigenen Wohnwagen. Wer das Berner Oberland auf Kägis Art erleben möchte, kann dies im Tropenhaus Frutigen tun. Infos: www.rollhotel.ch.

9. Was isst Rosa Wilder die ganze Zeit?

Die Ermittlerin steht auf saure Zungen. Die Süssigkeit hilft ihr dabei, Stress abzubauen. Mit ihrer Liebe für Zucker steht sie im Kosmos der Fernsehermittlerinnen und -ermittler nicht alleine da. «The Closer» Brenda Leigh Johnson (Kyra Sedgwick) hat immer eine Notration Schokolade in Griffnähe. In «Twin Peaks» verfällt FBI-Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) regelmässig Kirschtorten. Das berühmteste Schleckmaul unter den Fahndern ist und bleibt aber Theo Kojak (Telly Savalas), der seine Fälle mit einem Lollipop im Mund löste.

10. Wird es eine zweite Staffel geben?

Das ist noch unklar. Über eine zweite Staffel wird das Schweizer Fernsehen im Januar entscheiden.

Letzte Folge «Wilder»: Dienstagabend, SRF 1, ab 20.05 Uhr.