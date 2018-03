Sie sind gelb, sehen aus wie Ostereier und sind zum Brüllen komisch: die Minions aus der Animationsfilmreihe «Despicable Me» – hierzulande bekannt als «Einfach unverbesserlich». Der dritte und neueste Teil war 2017 der erfolgreichste Film des Jahres in den Schweizer Kinos.

Denkt man an Filme wie «Ice Age», «Finding Nemo» oder «Madagascar» zurück, die alle ebenfalls sehr viele Zuschauer in Schweizer Kinos locken konnten, fällt auf: Animationsfilme sindganz besonders beliebt. Kein Wunder: «Despicable Me» und Co. versprechen Spass für die ganze Familie.

Jedes fünfte Ticket

Genau genommen betrifft diese Beliebtheit nicht bloss Animationsfilme, sondern Komödien allgemein. Wer in der Schweiz ins Kino geht, hats offenbar am liebsten lustig. Diesen Eindruck belegt die Kinostatistik, die Pro Cinema, der Schweizerische Verband für Kino und Filmverleih, für das Jahr 2017 erhoben und kürzlich veröffentlicht hat.

Laut Pro Cinema wurden letztes Jahr 21 Prozent aller Kinotickets in der Schweiz für eine Komödie gelöst. Sie ist das beliebteste Filmgenre unter Schweizer Kinogängern – vor Drama (16 Prozent), Action (13 Prozent) und Science-Fiction (7 Prozent). Eigentlich ist der Vorsprung von Komödien sogar grösser. Denn in der Statistik wird Animation (15 Prozent) als separates Genre aufgeführt. Doch praktisch alle erfolgreichen Animationsfilme 2017 («Despicable Me 3», «The Boss Baby», «Cars 3», «Coco») lassen sich natürlich als Komödie betrachten, auch bei ihnen stehen Spass und Witz im Mittelpunkt.

Zurücklehnen und abschalten

Dass im Kinosaal das Prinzip Zurücklehnen und Abschalten gilt, belegen auch andere Werte. So hat das Kinopublikum offenbar immer weniger Lust darauf, Untertitel zu lesen, und schaut englisch- und anderssprachige Filme stattdessen lieber in der deutschen Synchronfassung. Filme in Originalsprache machten 2017 nur noch etwa 43 Prozent aller Kinobesuche aus – 2003 lag dieser Wert noch bei 55 Prozent.

Auch die anfängliche Begeisterung für 3-D-Filme schwindet. Letztes Jahr machten 3-D-Vorführungen nur noch knapp 18 Prozent aller Kinovorführungen aus (gegenüber 2016 ein Rückgang von 3 Prozent). Das ist umso erstaunlicher, wenn man in Betracht zieht, dass die Anzahl 3-D-fähiger Kinos (167) und Leinwände (306) in der Schweiz 2017 ein Allzeithoch erreicht hat. Anders formuliert: Seit der grossen digitalen Aufrüstungswelle der Schweizer Kinos 2010 gab es hierzulande noch nie derart viele 3-D-Screens – und noch nie derart wenig Interesse an ihnen.

Liegt es am 3-D-Aufpreis? An den oft unbequemen Brillen? Am hin und wieder Kopfschmerzen verursachenden Effekt der Technologie? Klar scheint nur: Der Kinobesuch soll dem Schweizer Kinopublikum ein möglichst unkompliziertes Vergnügen bereiten. Das Aufsetzen grosser Brillen überlassen wir lieber den Minions.