Sie sind die Royals von Hollywood. Sie sind eine Dynastie. Nicht blaublütig zwar, aber mit Charisma und Wandlungsfähigkeit beschlagen. Kaum ein Name hat sich so tief in die Geschichte der amerikanischen Traumfabrik eingeschrieben, wie derjenige der Familie Fonda.

Royal sind auch die Zutaten zur Familiengeschichte: Aufstieg und Fall, Gefühlskälte und Macht, öffentliches Heldentum und private Tragik, Rebellion der Söhne und Töchter, späte Versöhnung.

Der Stammbaum der Hauptakteure ist übersichtlich: Henry Ford und Frances Seymour Brokaw Fonda, die Eltern. Jane und Peter, deren Kinder, Bridget Fonda, die Enkelin. Eine beinah ganz normale Familie also. Bloss: Zusammengezählt wurden sie zwölf Mal für den Oscar nominiert. Vier der Trophäen stehen bei ihnen zu Hause. Kistenweise Filmpreise kommen hinzu. Allein der Vater ist in 115 Film- und Fernsehproduktionen verewigt.

Bereits der Patriarch trug einen royalen Namen: Henry. Und als Henry Fonda wurde er zur Ikone des alten Hollywood. Schon Mitte der Dreissigerjahre stand er für Regiegrössen wie Fritz Lang und William Wyler vor der Kamera. 1940 verband sich sein Name mit zwei grossen der amerikanischen Kulturgeschichte, demjenigen des Nobelpreisträgers John Steinbeck und demjenigen von Regisseur John Ford, dem Übervater des amerikanischen Films. Fonda verkörperte in «Früchte des Zorns» die Hauptfigur Tom Joad, ein Kämpfer für die rechtlosen Wanderarbeiter im Amerika der grossen Depression. Eine Figur, die wiederum die Popkultur von Woody Guthrie bis Bruce Springsteen inspiriert hat.

Von da an lockte Henrys Name Massen in die Kinos. Meist in der Rolle des einsamen Reiters für Gerechtigkeit und Anstand. Eine Ausnahme ist da sein eiskalter Killer in «Spiel mir das Lied vom Tod».

Das echte, das tragische Leben

Während Henry der trügerischen Sonne des Erfolgs entgegenritt, spielte sich zu Hause das wahre Drama ab. Weil der aufrechte Reiter eine Affäre mit einer viel jüngeren Frau hatte und die Scheidung drohte, nahm sich seine Frau das Leben. Sie war übrigens von echtem royalem Blut. Ihr Stammbaum ging auf den englischen König Heinrich VIII. zurück.

Tochter Jane war damals zwölfjährig. Sie erfuhr die Wahrheit erst später aus der Zeitung. Ebenso der drei Jahre jüngere Bruder Peter. Die Beziehung der Beiden zum Übervater Henry hat sich nie mehr erholt. Kalt sei er gewesen, sagt Peter. Seine Schwester litt lange Zeit an Bulimie und wurde erst nach dem Tod des Vaters zur Aerobic- und Fitnessgöttin der unbeschwerten Yuppiejahre.

Aber das Reich des Vaters begann schon in den Sechzigern zu wanken. Die Umsätze des Old Hollywood sackten ab. Das Fernsehen veränderte die Sehgewohnheiten. Die Hippies machten Schluss mit starken Männern und prüdem Bürgertum. An vorderster Front dieser Kulturrevolution kämpften die Kinder von Henry.

Jane wurde mit «Barbarella» zum Pin-up-Girl der Sixties und später zur prominenten Kämpferin gegen den Vietnamkrieg. Bruder Peter schrieb mit «Easy Rider» den programmatischen Film des New Hollywood und machte sich selbst zur Outlaw-Ikone der LSD-Generation.