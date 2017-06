Wir leben im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie. Und so wuchert mit Reizen, wer Quote und Clicks zu erzielen sucht. Was jedoch daraus wird, wenn das Mass verloren geht, zeigt sich exemplarisch an der Sendung «Arena/Reporter», die am Sonntagabend erstmals auf SRF 1 ausgestrahlt wurde. Kein Mittel liessen die Programm-Köche aus, um ihr Gericht zu würzen.