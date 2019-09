Federn lassen musste "Once Upon A Time ... In Hollywood". Mit einem Abstand von 11'000 Eintritten auf den Spitzenreiter belegte der Tarantino-Streifen in der Deutschschweiz den zweiten Platz, in der Westschweiz reichte es ihm nur noch für den dritten. Knapp geschlagen wurde er hier von "The Secret Life Of Pets 2".

Im Tessin gingen die Plätze zwei und drei an "Angel Has Fallen" und "Fast & Furious: Hobbs & Shaw".