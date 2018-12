Gefolgt wird "Mortal Engines" von "Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald" beziehungsweise von "Bohemian Rhapsody". In der Deutschschweiz ist "Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme eine Schickse" auf den sechsten Platz zurückgefallen. Im Tessin liegt "Bohemian Rhapsody" vorn, vor "The Grinch" und "Mortal Engines".