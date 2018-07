Das teilte das Auktionshaus Sotheby's am Freitag in New York mit. Unter den Hammer kommt beispielsweise eine von Daniel Radcliffe getragene Hogwarts-Schulrobe für 10'000 bis 15'000 Dollar oder der Walk of Fame Award, den Williams 1990 zusammen mit seinem Trottoir-Stern bekommen hat (3000 bis 5000 Dollar).