«Wir müssen unsere Vaginas kennen lernen», sagt die Hippie-Frau im Sexualitätsworkshop und zeigt den teilnehmenden Frauen ein Plastikmodell des weiblichen Geschlechtsorgans sowie ein Poster mit grafischen Abbildungen verschiedener Vulven. Anschliessend verteilt sie Handspiegel, damit sich jede Frau zwischen den Beinen betrachten kann.

Die Szene aus dem Schweizer Film «Die göttliche Ordnung», der letztes Jahr mit grossem Erfolg im Kino lief, sorgt aktuell in Südostasien für rote Köpfe. In der Stadt Yangon in Myanmar läuft Petra Volpes Werk derzeit im Rahmen des diesjährigen Europäischen Filmfestivals.

Zensur führt zu Gelächter im Kinosaal

Anscheinend würde dem Publikum hier mit der grafischen Darstellung des weiblichen Geschlechtsteils zu viel zugemutet. Als die entsprechende Szene läuft, wird ein Stückchen Papier vor den Beamer gehalten, um den scheinbar anrüchigen Teil zu verdecken. Nicht die ganze Szene, sondern nur das Modell sowie das Poster werden verdeckt – jedoch mehr schlecht als recht und ein paar Augenblicke zu spät, sodass das Publikum die Vulven trotzdem kurz zu sehen bekommt.

Gelächter geht durch den Saal des Nay Pyi Taw Kino. Der Ton läuft indes die ganze Zeit weiter; der Film wird in Schweizerdeutsch mit englischen Untertiteln gezeigt. Dasselbe geschieht bei der Schlussszene, bei welcher die Hauptdarstellerin von ihrem Ehemann oral befriedigt wird – und wo man eigentlich nur den Kopf des Ehemanns zwischen ihren Schenkeln sehen würde.

Kein Einzelfall in Myanmar

Bei diesem Zensur-Eingriff handelt es sich um keinen Einzelfall: In Myanmar müssen alle Filme, die in einem öffentlichen Kino gezeigt werden, zuerst vor die Behörde. Nicht selten kommt es dabei zur Verbietung einiger Szenen, die dann vor Ort während der Vorstellung verdeckt werden.

Franz-Xaver Augustin, Direktor des Goethe-Instituts in Yangon, welches das Filmfestival zusammen mit der Delegation der Europäischen Union organisiert, hat jahrelange Erfahrung mit der Zensurbehörde: «Es werden immer nur Nacktheit oder Sexualität zensiert, nie aber politische oder gewalttätige Szenen», sagt er.

So liefen am diesjährigen Festival auch Filme über Nazis, Homosexualität, Drogen, Zigeuner, den Prager Frühling oder alleinerziehende Mütter. «Wir möchten mit dem Festival den kulturellen Austausch zwischen Myanmar und Europa fördern und mit den Filmen die Diversität Europas aufzeigen», so Augustin.

Schweizer Botschaft zufrieden

Die Schweizerische Botschaft in Myanmar nimmt bereits seit mehreren Jahren am Europäischen Filmfestival teil und reicht jeweils einen Gastbeitrag ein. In der Vergangenheit sei es bereits zu zensierten Szenen gekommen.

Dass es nun auch «Die göttliche Ordnung» getroffen hat, überrascht Agnès Christeler nicht. Der Chefin der Politik-, Wirtschafts- und Kultursektion der Botschaft in Yangon ist aber vor allem die politische Botschaft des Filmes wichtig: «Er zeigt auf eine gelungen warme, humorvolle und verständliche Weise das universell relevante Thema der Frauenrechte auf, welches wiederum ein wichtiger Bestandteil der Schweizerischen Aussenpolitik und unserer Entwicklungszusammenarbeit mit Myanmar ist.»

Die Wahl sei auch deshalb auf diesen Film gefallen, weil er ganz allgemein vom Kampf für politisch und sozial benachteiligte Gruppen handle, sowie vom Mut, sich entgegen bestehenden sozialen Druckes für deren Rechte einzusetzen. «Da sich Myanmar zudem gegenwärtig in einer politischen Übergangsphase befindet, liefern auch die Einblicke ins direktdemokratische System der Schweiz für das vorwiegend junge Publikum spannendes Gedankenfutter», so Christeler.

Das Europäische Filmfestival in Yangon ist landesweit das älteste Festival für Kunst und Kultur aus dem Ausland. Es wurde 1991 von einem kleinen Kreis von Botschaften ins Leben gerufen, als Alternative zur damaligen staatlichen Propaganda unter der Militärdiktatur.