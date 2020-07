Schauspielerin und Travolta-Ehefrau Kelly Preston mit 57 gestorben

"Schweren Herzens teile ich Euch mit, dass meine wunderbare Ehefrau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs verloren hat", schrieb Travolta (66) auf Instagram. "Sie kämpfte einen tapferen Kampf mit der Liebe und Unterstützung von so vielen." Er kündigte an, sich Zeit für seine Kinder nehmen zu wollen und bat um Verständnis, falls er länger nichts mehr von sich hören lasse.

Dass Preston schwer krank war, war zuvor nicht öffentlich bekannt gewesen. Sie habe sich dazu entschieden, ihren Kampf gegen den Krebs geheimzuhalten und sei einige Zeit medizinisch betreut worden, zitierte das US-Portal "People" einen Sprecher. Die Schauspielerin starb demnach am Sonntagmorgen. "Sie war eine fröhliche, schöne und liebende Seele, die sich mit vollem Herzen um andere kümmerte und alles, was sie berührte, zum Leben erweckte", sagte der Sprecher.

Mit ihrem Ehemann John Travolta hatte die Schauspielerin drei Kinder. Der gemeinsame Sohn Jett war 2009 mit 16 Jahren während eines Familienurlaubs auf den Bahamas gestorben. Ein Jahr später kam Sohn Benjamin zur Welt. Preston und Travolta waren seit 1991 verheiratet.

Preston spielte in zahlreichen Filmen mit, darunter die Komödie "In Sachen Liebe", der Science-Fiction-Steifen "Space Camp" und der Teenie-Film "Was Mädchen wollen". Sie spielte unter anderem mit Hollywoodgrössen wie Danny DeVito, Eddie Murphy und Kevin Costner. Mit Ehemann John Travolta stand sie ebenfalls zusammen vor der Kamera - das letzte Mal in dem Gangsterdrama "Gotti".