Martin war in den 1990er Jahren eine Sportikone, die Frauen im Box-Sport populär machte. Sie war aber auch ein Opfer häuslicher Gewalt: Ihr Ex-Ehemann und Trainer verbüsst eine lange Gefängnisstrafe. Martin ist inzwischen mit einer Frau verheiratet. Das Drehbuch zum Film stammt von Katherine Fugate ("Happy New Year"), die laut dem "Hollywood Reporter" auch die Regie des Films übernehmen will. Schumer kommt im Mai mit der Komödie "I Feel Pretty" in die Schweizer Kinos.