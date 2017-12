Ridley Scott wurde 1937 bei Newcastle als mittlerer von drei Söhnen in eine Army-Familie geboren. Nach der Kunstschule fing er 1963 bei der BBC als Ausstatter an und wurde bald zum Regisseur befördert. Seine ersten Kino-Hits waren die Sci-Fi-Klassiker «Alien» und «Blade Runner». Er war dreimal für einen Oscar nominiert («Thelma & Louise», «Gladiator», «Black Hawk Down»). Das mit seinem verstorbenen Bruder Tony gegründete Unternehmen Scott Free Productions gehört zu den wichtigsten Produktionsfirmen beidseits des Atlantiks. Scott ist zum dritten Mal verheiratet und hat drei Kinder. «All the Money in the World» kommt am 15. 2. in die Schweizer Kinos. (MvA)