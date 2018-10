Seine Unbekanntheit ist genau das, was mich gereizt hat. Wenn man einen Film über Ray Charles oder Johnny Cash macht, dann macht man einen Film über Ausnahmekönner. In Blaze Foley dagegen spiegelt sich das Schicksal vieler Menschen. Ich kenne unzählige Künstler, die nie berühmt wurden, obwohl auch sie ihr ganzes Leben der Musik, der Kunst und der Poesie verschrieben hatten. Blaze Foley war ein Mensch, der vergessen ging. Und er spielte seine Musik für andere Menschen, die vergessen gegangen waren.

In Peter Weirs «Dead Poets Society» feierten Sie 1989 Ihren Durchbruch. Stimmt es, dass Sie die Rolle des schüchternen Internatsschülers gar nicht spielen wollten?

Es war so: Ich wollte eigentlich nicht den schüchternen Todd spielen, sondern Neil, den Jungen, der am Ende des Films Suizid begeht. Neil war gesellig und forsch, genau wie ich. Doch Peter Weir erklärte mir etwas, das ich nie vergessen werde: «Always cast for the final colour» – caste eine Rolle immer auf den Schluss hin. Todd packt in der letzten Szene seinen ganzen Mut zusammen, als er für seinen entlassenen Lehrer auf den Tisch steht und «O captain, my captain!» ruft. In dieser Szene kommt sein «final colour» zum Vorschein, sein wahres Ich.

Sie haben mal erzählt, dass unter den unzähligen Filmfiguren, die Sie bereits gespielt haben, einige miteinander verwandt sind. Wie meinen Sie das?

Manchmal werden mir Rollen angeboten, die mir aus früheren Filmen bekannt vorkommen. Meine Figur in «The Woman in the Fifth» beispielsweise verspürt sehr viel Schmerz. In meinem Kopf war es, als spielte ich die gleiche Figur wie in «Dead Poets Society». Ich dachte mir: Was, wenn Todd dreissig Jahre später einen Nervenzusammenbruch erlitten hätte?

Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie sich vor der Kamera wiederholen?

Ich sehe das eher so, dass ich mich mit einer alten Figur neu auseinandersetze. Aber Sie haben schon recht: Manchmal schaue ich in den Spiegel und denke: Das hatten wir doch schon mal. Zum Beispiel, wenn ich wieder einen Cop spiele.