In ein grosses Fettnäpfchen ist die 25-Jährige jedoch bereits getrampt. Ausgerechnet als GC-Fan bezeichnete sich die neue «Bachelorette» in einem Interview mit dem Blick. Das ärgert vor allem den FC Basel, denn der Verein hat Adela als «Influencerin» engagiert. Sie soll auf Instagram für das Legenden-Spiel des FCB werben, was wiederum die Basler Fans weniger lustig finden.

Aber tant pis.

In Thailand spielt das alles keine Rolle. Hier zählen Muckis und viel nackte Haut. Das präsentieren Kandidaten und «Bachelorette» Adela auch gerne. Sie beschränkt sich auf einen tiefen Ausschnitt und exklusiv fürs Fernsehpublikum Aufnahmen unter der Dusche und in der Sauna.

Andere sind da offensiver. Safak, Kandidat aus Hamburg, steigt ganz nackt aus dem Auto und begrüsst so die «Bachelorette». Die findets lustig und ist im Nachhinein beeindruckt, als er, wieder angezogen, «ganz seriös rüberkommt». «Wers kann, der kanns», meint er ganz philosophisch.