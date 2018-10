Einen «Lauch» nennt man im Jugend-Jargon einen schlaksigen, hochgeschossenen, kraftlosen Typen. Und genau als solchen «Lauch» will der 28-jährige Philipp Ziltener aus Wollerau ZH an den Start von «Ninja Warrior Switzerland» gehen.

Dabei ist der Name Programm: Philipp Ziltener kleidet sich sportlich grün, trainiert mit Vorliebe mit Gemüse und nennt sich selbst «Lauchi». Weder Ausrüstung noch Trainingsplan oder Erscheinungsbild passt da in das Schema der Muskelprotze, die es in der ersten Sendung vergangenen Dienstag durch den Parcours geschafft haben: