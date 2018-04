Sie haben «Lady Bird» auch als eine Liebeserklärung an die kalifornische Hauptstadt Sacramento beschrieben …

Ja, denn Sacramento kommt ja sonst auffallend wenig in Filmen vor (lacht). Die Leute denken bei Kalifornien an Los Angeles und San Francisco und vergessen dabei, dass dazwischen ein riesiges landwirtschaftliches Tal liegt, das rund einen Fünftel der USA mit Lebensmitteln versorgt. Sacramento liegt in diesem Tal und repräsentiert, was in Amerika allgemein abgeht – die Mittelklasse und die Jobs, die verschwinden, zum Beispiel. Deshalb muss Lady Birds Vater eine neue Stelle suchen. Als ich Elena Ferrantes vier «Neapolitanische Saga»-Bücher las, wollte ich gleich vier Filme über Sacramento drehen. Ich möchte der Fellini von Sacramento sein! Ich habe die Stadt auch so fotografieren lassen, als wäre es Rom.

Ihr Lebenspartner ist Filmemacher Noah Baumbach, mit dem Sie die Filme «Greenberg» «Frances Ha» und «Mistress America» gedreht haben – bei den letzten beiden haben Sie auch als Co-Autorin gewirkt. Wie ergänzen Sie sich kreativ?

Es fühlt sich manchmal schon an, als lebten wir in einer Filmfabrik. Wir reden viel über unsere Projekte und Filme im Allgemeinen. Mit ihm als Autorin an «Frances Ha» und «Mistress America» gearbeitet zu haben, hat mich natürlich sehr geprägt und dass er einer meiner Lieblingsfilmemacher ist, versteht sich wohl von selbst. Er ist die erste Person, der ich einen Entwurf zeige und deren Meinung mir am meisten bedeutet. Wenn ich ihn lachen höre, wenn er etwas von mir liest, fühlt sich das schon sehr gut an.