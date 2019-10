Letzter «Tatort» aus Luzern: Kommissar Flückiger ganz entfesselt

Die Augenbraue, die nur ganz leicht nach oben geht, genervte Langweile, der Mundwinkel, der beim "Bio-Wachtelei an Senfschaumreduktion" leicht zuckt und damit Wertschätzung für die kulinarische Finesse verrät. So fängt "Der Elefant im Raum" an. Es ist der letzte "Tatort", in dem Gubser als Kommissar Reto Flückiger und Delia Mayer als Liz Ritschard mit Blaulicht durch die Strassen von Luzern rasen.

Flückiger begleitet seine Freundin zum Dinner auf einem Raddampfer auf dem Vierwaldstätter See. Es kommt zu einem Brandanschlag auf die illustren Gäste des schmierigen Politikers Planker. Der Kapitän stirbt, ein Passagier verschwindet. Flückiger findet die Leiche später im Wasser. Bei den Ermittlungen muss er sich mit einem feindseligen Nachrichtenportal herumschlagen, dessen Betreiber jede Begegnung auf Kamera aufnimmt und gleich im Internet hochlädt. "Ein arroganter Klugscheisser!", wettert Flückiger, und das ist nur der erste von seinen vielen derben Flüchen in diesem Film.

Der sonst so weiche, verständnisvolle Kommissar wirkt in der letzten von 17 Luzerner Tatort-Folgen ganz entfesselt: er schlägt mit der Faust zu, geht jemandem an die Gurgel, knallt wütend einen Stuhl an die Wand, brüllt seinen Chef an und schmeisst sogar einmal seinen Job. Als lasse die Filmfigur Flückiger raus, was der Schauspieler Gubser empfand, als er vom Ende seiner Tatort-Zeit erfuhr: "Das Aus war wie ein Tritt in den Hintern", sagte er in einem Interview.

Matte Atmosphäre

Die letzte Folge ist spannend, wenn das Sujet "schmieriger Bonze gegen arme Aufrichtige" auch ein bisschen ausgelutscht ist. Mal stehen der in dubiose Waffengeschäfte involvierte Regierungsrat und sein Sohn im Visier der Ermittler, mal der skrupellose News-Mann, dann eine Chefredakteurin, die ganz auf sexy macht. Und dann ist da noch der Kellner auf dem Dampfer, der mit dem Regierungsrat seine ganz eigene Rechnung offen hat. Flückiger landet irgendwann gefesselt und geknebelt in einem Verschlag.

Als Schweizer Mischung aus Al Pacino und Robert De Niro bezeichnete die "Süddeutsche" Stefan Gubser einmal. Den Figuren habe Fleisch gefehlt, konstatierte Stefan Gubser nach dem Aus jedoch. Die Regisseure hätten sich zu sehr auf die Fälle konzentriert und die Figuren vernachlässigt. Schon beim Auftakt 2011 schrieb "Bild": "Echter Käse", und der "Spiegel" meinte: "Grüezi Tristesse".

Dass der Schweizer "Tatort" der letzten Jahre gerade in Deutschland nie richtig ankam, sei ein Sprachproblem, befand der Karlsruher Germanist Stefan Scherer. Weil das deutsche Publikum das echte Schweizerdeutsch nicht versteht, wird der Schweizer "Tatort" für die Ausstrahlung in Deutschland auf Hochdeutsch mit Schweizer Kolorit synchronisiert. Das verstehen die Deutschen zwar, aber so sprechen die Schweizer nicht. "Dadurch entsteht Distanz, eine matte Atmosphäre", so Scherer.

Ab 2020 gehen im Schweizer "Tatort" zwei Kommissarinnen in Zürich auf Verbrecherjagd, gespielt von Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher. Gubsers Wunsch zum Abschluss seiner "Tatort"-Karriere: "Dass der neue Tatort aus Zürich ein voller Erfolg wird."