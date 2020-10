«La bonne épouse» amüsiert vor allem wegen Juliette Binoche – wir fragten sie: Ist sie eine gute Hausfrau?

«La bonne épouse» von Martin Provost («Séraphine») beginnt fast schon slapstickartig: Im «Klassenzimmer» geht es nicht um Natur- oder Geisteswissenschaften, sondern darum, wie Dame die Teetasse richtig hält. Das Haushaltsinstitut unterstützt junge Mädchen dabei, ihren Platz in der Welt zu finden, heisst es. Der ist an der Seite des zukünftigen Ehemannes, sonnenklar. Hier, in der französischen Provinz, scheint die sexuelle Revolution weit weg. Im Zentrum steht Direktorengattin Paulette (Juliette Binoche). Diese ahnt nichts davon, dass der Ehemann das Institut mit Pferdewetten in den Ruin getrieben hat. Als der plötzlich tot umkippt, muss sie die Hosen anziehen – obwohl die Hausfrau nichts von Zahlen versteht – und sieht dabei auch noch ihre grosse Liebe wieder. Eben noch von Madame de Gaulle für die Haushaltsmesse in Paris ausgewählt, heisst es dann, wieder plötzlich: «Wir schliessen uns der Revolution an.» Das geht alles ein bisschen schnell, und zum Schluss gibt’s gar noch eine bunte Musicaleinlage. Dass man sich in «La bonne épouse» trotzdem köstlich amüsieren kann, ist den Schauspielerinnen zu verdanken. Allen voran Juliette Binoche, die Unsicherheit und Nervosität genauso durch die Fassade schimmern lässt wie Freude und Trauer. Zusammen mit Yolande Moreau, die unverheiratete Schwägerin Gilberte, läuft sie zu Höchstform auf. Die beiden geben ein allerliebstes Duo ab. Der beste Witz: «Übermässige Hausarbeit führt zu Blutergüssen.» Man kann also doch noch etwas mitnehmen in den Alltag. (reg)

«La bonne épouse» (F 2020, 109 Min.), Regie: Martin Provost, jetzt im Kino.