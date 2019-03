Die Dreharbeiten sollen im April beginnen, wie die Filmstudios DreamWorks Pictures und Universal Pictures am Donnerstag bekanntgaben.

Der Film folgt zwei jungen britischen Soldaten, gespielt von George MacKay ("Captain Fantastic") und Dean-Charles Chapman ("Game of Thrones") an einem Tag während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1917. Mark Strong, Andrew Scott und Richard Madden spielen ebenfalls mit. Als Kameramann ist Roger Deakins ("James Bond 007: Skyfall") an Bord.

Mendes, der auch das Drehbuch schrieb und mitproduziert, arbeitete schon oft mit dem Studio DreamWorks zusammen, etwa bei seinem Oscar-prämierten Debütspielfilm "American Beauty" (1999) und den Dramen "Road to Perdition" (2002) und "Revolutionary Road" (2008).