Kaum noch Hoffnung für Allianz-Openair-Cinemas in Basel oder Zürich im Corona-Sommer – dafür sollen nun Autokinos kommen

Der Festivalsommer fällt aus, doch wird es wenigstens etwas mit dem ­Open-Air-Kinosommer 2020? Schliesslich gilt generell weniger hohe Ansteckungsgefahr unter freiem Himmel. Veranstalter von Open-Air-Kinos hoffen nun, der Bundesrat möge sich Ende Mai auch zu ihren Events äussern. Sie schielen insbesondere auf die Höchstgrenze der Veranstaltungen. Diese könnte irgendwo zwischen 5 und 1000 Gästen zu liegen kommen. Denn bereits machte der Bundesrat klar, Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern bleiben diesen Sommer verboten.

Ein Autokino für Basel, den Aargau oder Luzern?

Deshalb rechnet der Geschäftsführer der Schweizer Open-Air-Kino-­Veranstalterin Cinerent, Peter Hürlimann, nicht mehr damit, dass seine grossen Freilichtkinos in Zürich, Basel und Genf diesen Sommer noch stattfinden. Mit ihren ­riesigen Tribünen bieten die Allianz-Cinemas bis zu 2000 Besuchern Platz. «Können wir wegen der Hygienemassnahmen zum Beispiel nur 500 Menschen hereinlassen, dann rechnet sich das für uns natürlich nicht», sagt Hürlimann.

Dafür hat er nun andere Pläne. In Basel, Zürich sowie im Raum Aargau oder Luzern will er diesen Sommer Autokinos organisieren. Die «Berner Zeitung» meldete diese Woche, dass Hürlimann auch bei der Stadt Bern ein Gesuch für ein Autokino auf dem Berner Expogelände eingereicht hat.

In einem Rahmenprogramm will Hürlimann zusätzlich Musikern eine Bühne bieten. Der Sound, auch ­derjenige der Filme, soll via Autoradio in die Karossen gesendet werden. ­Hürlimann weist auf zahlreiche ­Autokinos in Deutschland hin. Das Land hat Autokinos bereits im April zugelassen.