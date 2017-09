Hollywoodstar Franco ("127 Hours", "Spider-Man") führte Regie und stand auch als Tommy Wiseau vor der Kamera. "The Room" ging wegen schlimmer Drehbuchfehler und der schlimmen Dialoge als schlechtester Film aller Zeiten in die Filmgeschichte ein. Der Streifen wurde aber auch zum Kultfilm und lief jahrelang in vielen US-Kinos.

Bei der 65. Ausgabe des Festival de Cine in der nordspanischen Küstenstadt bekam die argentinische Filmemacherin Anahí Berneri mit dem Drama "Alanis" als erste Frau überhaupt die Silberne Muschel für die beste Regie. Ihre Hauptdarstellerin Sofia Gala Castiglione, die die Prostituierte Alanis spielt, wurde als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Der Preis für den besten Hauptdasteller vergab die von John Malkovich angeführte Jury an den Rumänen Bogdan Dumitrache ("Pororoca"). Im Rennen waren insgesamt 18 Filme.