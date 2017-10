Bei ihm hat sich die Besucherzahl halbiert von fast 30'000 auf gut 14'000. Den Zweitplatzierten "Blade Runner 2049" wollten in der Deutschschweiz noch 10'300 Filmfans sehen, in der Westschweiz 6000 (Platz 3) und im Tessin 630 (Platz 1).

Mit den Rängen drei und eins machte "Kingsman: The Golden Circle" in der Deutsch- und in der Westschweiz weiterhin eine gute Falle. Auch der in der Deutschschweiz neu gestartete "Flitzer" des Schweizer Regisseurs Peter Luisi darf zufrieden sein. Die Komödie mit Hauptdarsteller Beat Schlatter landete mit gut 8000 verkauften Karten auf Platz vier.