Drei Mal weniger Eintritte als "It" verzeichneten in der Deutschschweiz "Kingsman: The Golden Circle" auf Platz zwei und der neugestartete "Cars 3 (3D)". Ein überraschend gutes Resultat erzielte "Victoria and Abdul" mit Judi Dench als der alternden Königin Victoria, die einen Narren frisst an einem jungen Inder.

In der Romandie blieben die beiden ersten Plätze der Kinocharts unverändert: An seinem zweiten Wochenende verzeichnete "It" hier nochmals 13'000 Eintritte, während "American Made" auf Platz zwei gerademal für 4000 verkaufte Billetts sorgte. Eine kleine Überraschung bot Platz drei: "Die Göttliche Ordnung" stieg vier Monate nach ihrem Westschweizer Kinostart erneut in die Bestenliste ein.

Keine Bewegung gab es an der Spitze der Tessiner Charts: die Teenager-Tragödie "Everything, Everything" vor "Cars 3 (3D)". "It" wird die Südschweiz erst ab dem 19. Oktober terrorisieren.