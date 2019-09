In der Deutsch- und in der Westschweiz wollten 17'000 beziehungsweise 10'800 Besucher dem Spitzenreiter-Film sehen. In beiden Regionen belegte "Once Upon A Time ... In Hollywood" Platz zwei, "Lion King" Platz drei.

Im Tessin wurde "It Chapter Two" von "Lion King" knapp geschlagen. Abgeschlagener Dritter wurde "Il Traditore".