Als Teenager überzeugte Emma Stone ihre Eltern mit einer Powerpoint-Präsentation davon, nach Hollywood zu ziehen, damit sie Film-Schauspielerin werden konnte. Ihr Vortrag zahlte sich aus: Dieses Jahr gewann die 29-Jährige den Oscar für ihre Hauptrolle im Film-Musical «La La Land». Jetzt wagt sie mit der Tenniskomödie «Battle of the Sexes» erstmals einen Film mit sozialpolitischer Aussage – was sie etwas nervös macht. Wieso, erklärt sie beim Interview am Filmfestival von Toronto.

Frau Stone, sind Sie ein Tennis-Fan?

Emma Stone: Meine Beziehung zu Tennis ist mehr oder weniger auf Billie Jean King beschränkt. Ich weiss natürlich, dass es Federer gibt und McEnroe, und ich war auch am Frauen-Final an den diesjährigen US-Open. Aber Billie Jean King ist mir am nächsten. Ich habe sie für den Film gründlich studiert.

Sie spielen die Tennis-Legende Billie Jean King, die 1973 einen Showkampf gegen den ehemaligen Wimbledon-Sieger Bobby Riggs gewann und schliesslich Gründerin der WTA, der heutigen Women’s Tennis Association, wurde. Was beeindruckte Sie am meisten an ihr?

Billie Jean ist eine Ikone der Gleichberechtigung für alle: Männer, Frauen, Homosexuelle. Sie hat grosse Veränderungen bewirkt. Mein Co-Star Steve Carell erzählte mir, dass der Tennis-Match gegen Bobby Riggs ein Riesending war, das grösste TV-Ereignis seit der Mondlandung. Ich war ja damals noch nicht auf der Welt. Es war auch spannend, über die «Original 9»-Spielerinnen um Billie Jean zu erfahren, die der US Lawn Tennis Association den Rücken kehrten, die WTA gründeten und für gleiches Preisgeld für Frauen kämpften. Man darf nicht vergessen, wie es damals war: Frauen konnten nur eine Kreditkarte eröffnen, wenn ein Mann für sie mit unterschrieb. Sport-Stipendien für Frauen gab es kaum. Was traurig ist: Themen wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit sind auch heute noch nicht vom Tisch.