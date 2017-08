Das vierminütige Filmchen wurde von Esteban Bravo und Beth David am Ringling College of Art and Design realisiert. Die Studenten finanzierten ihr Werk per Kickstarter. 416 Personen spendeten über 14'000 Dollar, mehr als viermal so viel, wie die Studenten erhofft hatten.

"Dieser Film ist nicht nur der Höhepunkt unserer vierjährigen Ausbildung (...), sondern auch Ausdruck eines Themas, das noch nie in der Computer-Animation behandelt wurde", sagte das Regieduo laut dem Portal "eonline.com".