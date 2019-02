Clarence Thomas war 43 Jahre alt, als er 1991 in den Obersten Gerichtshof der USA berufen wurde. Als 60-Jährige rechnete sich Ruth Bader Ginsburg zwei Jahre später eigentlich keine Chancen auf eine Ernennung in den Supreme Court mehr aus. Aber ihr gut vernetzter Mann Marty setzte sich ans Telefon und seine Frau damit auf eine Liste von Richtern, die der damalige Präsident Bill Clinton in Betracht zog: «Er war nicht der Einzige, der eine Kampagne führte, und es war letztlich ihr Interview, das mich überzeugte», so Clinton im Dokumentarfilm «RBG». «Ich wusste innerhalb von 15 Minuten, dass ich sie wählen würde.»

Ruth Bader Ginsburg ist eine Galionsfigur der Frauenbewegung der 70er- Jahre und mit dem Rechtsrutsch des Obersten Gerichtshofs unter Donald Trump heute die prominenteste Stimme der Minderheit in der US-Judikative. Bei der Linken geniesst sie Rockstar-Status und mit «Notorious RBG» (also «Berüchtigte Ruth Bader Ginsburg» in Anlehnung an Rapper Notorious BIG) hat sich auf Tumbler, Twitter und in der Biografie von Irin Carmon and Shana Knizhnik auch ein entsprechender Übername breitgemacht.

Geschichte von Ruth und Marty

Die Filmszene widmet der Juristin zum 25-Jahr-Jubiläum am Obersten Gerichtshof nicht nur den Oscar-nominierten Dokumentarfilm «RBG» von Julie Cohen und Betsy West, sondern auch den Spielfilm «On the Basis of Sex». Felicity Jones spielt darin die junge Bader Ginsburg – eine von damals nur neun Harvard-Jus-Studentinnen, die sich vom Professor die Frage gefallen lassen mussten, wieso sie einem Mann den Studienplatz wegnehmen. Das Drehbuch schrieb Daniel Stiepleman, der Neffe von Ruth Bader Ginsburg: «Beim Nachruf an der Beerdigung meines Onkels Marty kam mir erstmals der Gedanke, dass die Geschichte von Ruth und Marty eigentlich einen tollen Film abgeben würde – und ich schämte mich natürlich sogleich dafür, bei einer Beerdigung über so etwas nachzudenken», erinnert er sich. Aber die Idee liess ihn nicht los und Tante Ruth gab ihm schliesslich mit den Worten «wenn Du nichts Besseres mit Deiner Zeit vorhast» die Erlaubnis, in ihren Akten zu wühlen.